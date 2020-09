Teatr Słowackiego otwiera nowy sezon pod hasłem "Nowy świat"

Teatr rozpoczyna nowy sezon wcześniej niż w poprzednich latach. Już od września na jego deskach będzie można zobaczyć sztuki stałego repertuaru oraz propozycje całkiem nowe. Pierwsza z premier miała się odbyć w kwietniu tego roku, ale plany te pokrzyżowała pandemia. Po pięciu miesiącach od planowanej daty „Jedzonko” w reżyserii Katarzyny Szyngiery wreszcie trafia na afisz. Na deskach Małopolskiego Ogrodu Sztuki publiczność zobaczy spektakl po raz pierwszy 11 września.

- Dostępność informacji o nadciągającej katastrofie klimatycznej, przerażających warunkach hodowli klatkowej czy konsekwencjach niezdrowej diety sprawia, że z jedzeniem coraz silniej łączy się kategoria odpowiedzialności. Czy mam prawo jeść to, co jem? Jakie konsekwencje moje codzienne wybory mają dla przyrody i mojego własnego organizmu? – pytają twórcy spektaklu, który ma zwrócić uwagę na to, co wkładamy do koszyka w supermarkecie, czym się delektujemy i co konsumujemy, by obnażyć relacje pomiędzy codzienną konsumpcją a globalnymi procesami.