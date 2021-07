Tegoroczna edycja programu „Posiłek w szkole i w domu” rozstrzygnięta. Najwyższe wsparcie dla Skawiny i Bochni

Jak mogliśmy się dowiedzieć w trakcie dzisiejszego briefingu prasowego Wojewody Małopolskiego łączna kwota wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” to ponad 3.800000 złotych, które trafią do 39 organów prowadzących. Najwyższe transze w wysokości 320.000 złotych oraz 240.000 złotych przyznano szkołom podstawowym w Gminie Skawina i Gminie Bochnia. Wojewoda Małopolski pogratulował samorządowcom zarówno aktywnego sięgania po środki rządowe jak i najlepszego przygotowania wniosków. Wojewoda poinformował również, że samorządowcy skorzystali także z szansy pozyskania 80.000 złotych na doposażenie i poprawę funkcjonowania stołówek oraz 25.000 złotych na adaptację i poprawę wyposażenia jadalni. Mogliśmy się również dowiedzieć, że w latach 2019-2023 w całej Polsce na wspomniany program przeznaczono ponad 200 milionów złotych a z tego 10% trafia do Małopolski.