Telefoniczne konsultacje z ekspertem ZUS dla nauczycieli, którzy przechodzą na emeryturę Marcin Banasik

Fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press

Dziś (środa 132 maja) od godz. 9.00 d 11.00 będą odbywały się telefoniczne konsultacje z ekspertem ZUS. Będą one poświęcone świadczeniom emerytalnym nauczycieli. Podczas dyżuru telefonicznego, organizowanego przez oddział ZUS w Krakowie, nauczyciele oraz pracownicy placówek oświatowych, będą mogli dowiedzieć się m. in.: kto ma uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.