Tenis ziemny. Sądeczanie lepsi od Brzeska: rywale chcę rewanżu Remigiusz Szurek

Na krytych kortach Akademii Tenisowej JS w Chełmcu odbył się deblowy mecz tenisowy w kategorii mężczyzn plus 55 lat. Do rywalizacji stanęły reprezentacje Brzeska i Nowego Sącza. Była to kolejna potyczka zainaugurowana przez „dojrzałych” tenisistów w 2012 roku. Tym razem zdecydowanie lepsza okazała się reprezentacja Nowego Sącza, której z pewnością pomagała znajomość obiektu, w którym często odbywają się treningi i mecze.