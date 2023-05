To jedna z najbardziej ekstrawaganckich budowli Krakowa. Perła dla koneserów architektury. Co skrywa kościelna twierdza obok Zakrzówka?

Nowa Huta to nie tylko Plac Centralny, czy aleja Róż - miejsca dobre na spacerek. To też nie tylko Przylasek Rusiecki i Zalew Nowohucki na chwile relaksu. Nowa Huta to też sporo zapomnianych,…

Zgromadzenie nie miało swych początków w Polsce, Krakowie. Pierwszą działalność prowadziło w Paryżu i Rzymie. Podejmowało też wyzwania w Bułgarii oraz USA. Następnie pojawiła się placówka we Lwowie, a dopiero później w Krakowie. Zgromadzenie to bardzo rozbudowana organizacja kościelna. Ma dziś około 16 placówek w Polsce, a ponadto w Australii, Bułgarii, Austrii, Niemczech, Słowacji, Ukrainie, Włoszech.

W Krakowie zgromadzenia prowadzi oczywiście działalność duszpasterską, ale także naukową. Ma pokaźną bibliotekę. W kompleksie jest też Bursa Akademicka im. o. Waleriana Kalinki. Jak czytamy na jej stronie internetowej: "Bursa posiada 21 pokoi dwuosobowych. Każdy pokój wyposażony jest we własną łazienkę z prysznicem oraz WC. Czynsz za miejsce w pokoju wynosi miesięcznie 670,00 zł od osoby. Istnieje także możliwość wynajęcia pokoju na wyłączność. Cena takiego wynajmu wynosi 1090,00 zł. W cenę wliczone są media, za wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłata ta jest co miesiąc doliczana do czynszu, a jej wysokość zależy od stawek ustalonych przez Gminę Kraków. W ramach opłaty czynszowej, do dyspozycji mieszkańców bursy, pozostaje zaplecze sportowe i rekreacyjne."