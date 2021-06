To już pewne, Bruk-Bet Termalica Nieciecza w ekstraklasie!

Podopieczni trenera Mariusza Lewandowskiego solidnie zapracowali na ten sukces, choć w całym sezonie nie brakowało również zakrętów, a awans można było przypieczętować już zdecydowanie wcześniej. Najważniejsze jednak, że cel został wykonany i znów Małopolska będzie mogła pochwalić się trzema drużynami w ekstraklasie!

Z awansu cieszą się również w Radomiu. Awans wywalczył bowiem również Radomiak, który do ekstraklasy wraca po 36 latach! Do obsadzenia pozostało zatem jedno miejsce w ekstraklasie. Zespół, który dołączy do Bruk-Betu Termaliki i Radomiaka poznamy po barażach. Awans do nich wywalczyły drużyny: GKS Tychy, Arki Gdynia, ŁKS Łódź i Górnika Łęczna.