To piękny i tajemniczy, ale rzadko dostępny zabytek. Najmniejszy kościół Krakowa znowu otwarty, ale tylko jeden dzień w tygodniu Anna Piątkowska

Jeden z najmniejszych i najbardziej tajemniczych kościołów w Krakowie ponownie otwiera się dla zwiedzających. W każdą sobotę od czerwca do września w godzinach od 10.00 do 13.00 będzie okazja, by zwiedzić znajdujący się na Wzgórzu Lasoty kościół św. Benedykta. To sposobność, by zobaczyć pięknie odnowione wnętrze, ale też posłuchać opowieści przewodnika o jego historii oraz przeprowadzonych kilka lat temu pracach archeologicznych. Zwiedzanie jest bezpłatne.