To przełomowa inwestycja dla stolicy Małopolski. Postępuje budowa północnej obwodnicy Krakowa [ZDJĘCIA]

- Ta kluczowa trasa jest przewidziana do realizacji do lipca 2023 roku i patrząc na postępu na placu budowy wszystko wskazuje na to, że uda się zrealizować te założenia. Bardzo mnie to cieszy ponieważ jest to inwestycja oczekiwana przez mieszkańców Krakowa nie przez lata, a przez dziesięciolecia. Rozwiąże ona szereg problemów komunikacyjnych regionu

- podkreślał prezydent Andrzej Duda na placu budowy północnej obwodnicy Krakowa.

- Każdy, kto przez dziesięciolecia przejeżdżał tranzytem przez stolicę Małopolski, każdy kto musiał spędzić godziny na zakorkowanych drogach, wie jakie trudności komunikacyjne tu czyhały (...) - dodawał z kolei minister infrastruktur Andrzej Adamczyk.

Przypomnijmy, że budowa Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) rozpoczęła się w lipcu 2020 r.

W ramach tej wartej ok. 1,5 mld zł inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa S52 o długości ok. 12,5 km, na odcinku od węzła Modlnica do węzła Kraków Mistrzejowice (ten ostatni węzeł wybudowany zostanie w ramach realizacji innej trasy - czyli S7 - i połączy obie drogi ekspresowe, zamykając tym samym ring wokół Krakowa).