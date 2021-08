Tokio 2020. Karolina Naja i Anna Puławska, srebrne medalistki z kajakarskiej dwójki: Wiedziałyśmy, że w finale będzie ogień

Pierwszy raz spotkały się jeszcze przed igrzyskami w Rio do Janeiro, na których Naja zdobywała swój drugi brązowy olimpijski medal w parze z Beatą Mikołajczyk. Puławska dopiero wchodziła do kadry.

- Pamiętasz tamto spotkanie, Ania? - zwracała się Naja do koleżanki. - Bo ja tak, w magiczny sposób spotkałyśmy się na treningu. Był taki moment, gdy w szatni chciałam wyjąć coś z plecaka. Nie powiedziałam tego na głos, a Ania to po prostu wyciągnęła i mi dała. Nie pamiętam, co to było dokładnie, ale spojrzałam na nią i spytałam: „Czy ja powiedziałam to głośno?”. Ania odpowiedziała, że nie.

Zanim bez słów zaczęły dogadywać się w kajaku minęło trochę czasu, osadę stworzyły kilka lat później, w 2019. Ale w niej znów od razu zaiskrzyło, wszystko się zgrało. Tak jak w finałowym wyścigu na olimpijskim torze Sea Forest Waterway. Świetnie wystartowały, w połowie 500-metrowego dystansu wyszły na drugie miejsce, a potem jeszcze dołożyły do pieca i odparły wściekłe ataki rywalek. Poza zasięgiem były tylko Nowozelandki, z niesamowitą Lisą Carrington, która chwilę wcześniej zdobyła złoto w jedynkach na 200 m.