Tokio 2020. Marta Walczykiewicz przez chwilę myślała, że ma medal. "Już drugi raz zafundowano mi taki rollercoaster"

Gdy wpadły na metę wiadomo było tylko, że złoto zdobyła Lisa Carrington, niesamowita Nowozelandka, która siłą ramion zamienia kajak w motorówkę. Marta Walczykiewicz z niepewnością patrzyła na tablicę wyników.

- Nie wiedziałam, która jestem. Wiedziałam tylko tyle, że Hiszpanka Teresa Portela jest przede mną, bo płynęła obok mnie. Najśmieszniejsze jest to, że nie powinno jej w ogóle być w tym finale, bo płynęła na dziewiątym torze, ale wykorzystała szansę, którą dostała – opowiadała Polka. - Gdy pojawiła się informacja, że jestem trzecia, to przez chwilę się cieszyłam. Ale tylko przez chwilę. Gdy spojrzałam jeszcze raz, to zauważyłam, że nie ma tami Hiszpanii, więc zrozumiała, że jednak jest jakiś błąd.

Niestety, był. Brąz zdobyła Dunka Emma Astrand Jorgensen. A Walczykiewicz przeżyła niemiłe déjà vu. Podobna sytuacja zdarzyła jej się na mistrzostwach świata w 2018 roku. Na brzegu płakała, pocieszały ja koleżanki.