Tokio 2020. Marcin Lewandowski kontuzjowany, musiał przerwać bieg. Piękne słowa polskiego mistrza

Przypadki chodziły po nim w trakcie tokijskich igrzysk. W biegu eliminacyjnym został popchnięty, upadł i już pogodził się z końcem olimpijskiej przygody. Sędziowie uwzględnili jedna protest polskiej ekipy i Lewandowski został włączony do składów półfinałów. Czuł się świetnie, mówił, że jest w życiowej formie, ale w walce o finał przeszkodziła mu kontuzja. Gdy dokuśtykał wreszcie do strefy wywiadów słowa wyrzucał z siebie jak karabin maszynowy. Bardzo mądre słowa. Przeczytajcie.

- Co się stało? Życie! Prawda jest taka, że przyjechałem tutaj z drobnym urazem. Nie chciałem o tym wcześniej mówić, nikt o tym nie wiedział, bo nie jestem osobą, która by chodziła, trąbiła i się usprawiedliwiała przed biegami, że coś jest nie tak. Myślałem, że temat już jest załatwiony i nic nie będzie się działo. Jednak okazało się, że w biegu było inaczej. To znaczy na początku czułem się świetnie. To nie było tak, że to narastało, dopiero na 250 m do mety dwa razy mocny prąd przeszedł mi przez łydkę, czułem to bardzo mocno, mimo kontrolnie wziąłem mocne leki przeciwbólowe. Przykro jest mi najbardziej z tego powodu, że - z całym szacunkiem dla moich rywali - w tym biegu mogłem czytać książkę. Ja po prostu czułem się wyśmienicie, ciągle to podkreślałem, że jestem w życiowej formie. To jest najbardziej przykre z tego wszystkiego.