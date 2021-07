Tokio 2020. Medal jak w banku? Michael Hicks chce go zdobyć dla Polski Przemysław Franczak, Tokio

Michael Hicks zrealizował wielkie marzenie i zagra na igrzyskach. FB/Michael Hicks

Yeah baby, dawaj Polska! - to pierwsze, co powiedział Michael Hicks po wejściu do wioski olimpijskiej w Tokio. Historia 38-letniego koszykarza z polskim obywatelstwem, który z peryferii zawodowego sportu wyrwał się do gry o medal na igrzyskach, mogłaby być tematem pogadanek na szkoleniach motywacyjnych. - Pięć lat temu nie pomyślałbym, że to jest w ogóle możliwe - mówi przed startem olimpijskich zmagań.