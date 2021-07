Tokio 2020. Polscy siatkarze wygrali z Wenezuelą. A potem poszli grać w coś innego

Polscy siatkarze wolny czas w wiosce olimpijskiej zabijają grając w „Among Us”, popularną grę w której trzeba pośród uczestników odnaleźć oszusta sabotującego działania całej grupy. W meczu z Wenezuelą w maliny wpuścili się sami – po dwóch bardzo wysoko wygranych setach, kolejnego przegrali. Korzyść była z tego taka, że dłużej mógł pograć wracający już na dobre po kontuzji pleców Michał Kubiak oraz olimpijski debiutant Kamil Semeniuk, który wyszedł w pierwszej szóstce.

Odpoczywali Wilfredo Leon i Bartosz Kurek, choć ten drugi wszedł na plac gry w feralnym trzecim secie przy stanie 17:23. Sytuacji nie mógł już uratować.

- Ich olśniło, nas zaćmiło – komentował Fabian Drzyzga. - Nie róbmy tragedii z jednego seta, każdy ma swoje problemy na tym turnieju. To jest siatkówka. Ja sobie też wykorzystałem ten mecz do do czegoś, żeby starać się poprawić. Z szacunkiem dla Wenezueli, ale żaden z nas nie pod uwagę, że przegramy.