Tokio 2020. Wielka medalowa szansa Piotra Myszki. Jak przechytrzyć wiatr w Zatoce Sagami

Myszka wystartuje z czwartej pozycji. Dotarł do niej, odrabiając straty z pierwszych dni regat, rozkręcając się z wyścigu na wyścig. - Na pewno jest do dla niego trochę lepsza sytuacja niż pięć lat temu w Rio, gdzie chciał obronić medalową pozycję, a w ostatniej chwili pokonał go zawodnik z Francji – przypomina Życki. - Będzie gonił liderów, ma spory komfort, jeśli chodzi o żeglowanie.

Samo oczywiście nic się nie zrobi, w tym sporcie potrzebne jest też trochę szczęścia do warunków, dobra intuicja.

- Tu decydują specyficzne czynniki – przypomina Życki. - Zatoka Sagami jest bardzo trudna do przewidzenia jeśli chodzi o mikrozmiany wiatrów w żaden sposób nieokreślone przez prognozy pogody. Tu trzeba mieć trochę żeglarskiego nosa, żeby wybrać właściwą strategię żeglowania. Jesteśmy uzależnieni od przyrody, od jej nieprzewidywalności, co czasem jest denerwujące. Jednak Piotr jest niesamowicie zmotywowany, ma ogromną pewność siebie i przyjechał doskonale przygotowany. Już należy chylić czoła przed tym, co tu osiągnął, ale wszyscy w ekipie są przekonani, że stać go na sukces.

Sobotni finał rozpocznie się o godz. 8.33 polskiego czasu. Wcześniej wystartują kobiety. Zofia Noceti-Klepacka popłynie, ale po pechowej środkowej fazie zmagań nie ma już szans na medal.

To będą w ogóle ostatnie wyścig RS:X w historii igrzysk. Ta żeglarska klasa znika z olimpijskiego programu, a zastąpi ją iFoil, czyli deska, która unosi się na wodą, połączenie windsurfingu z kitesurfingiem. Noceti-Klepacka już zapowiedziała, że przesiada się na nowy sprzęt i powalczy o swój piąty(!) olimpijski start - za trzy lata w Paryżu.