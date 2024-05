Tomasz Tułacz, trener Puszczy Niepołomice: Nie doceniamy tego, co robimy

- Jestem debiutantem na poziomie ekstraklasy, ale wiele rzeczy jest trochę dziwnych, nie przypadkowych – mówi trener. - My patrzymy na siebie, ja patrzę na to, jak pracuję, co chcę wykonać, na czym się skupić. Chcemy zdobywać kolejne punkty, które dadzą utrzymanie, bo jeszcze nie jesteśmy utrzymani. Zrobiliśmy ku temu krok. Życie sportowe i osobiste nauczyło mnie, że dopóki coś nie jest dograne, zapięte, to znaczy, że trzeba o to walczyć. Zrobiliśmy krok, ale jeszcze musimy wykonać kolejne, by mieć utrzymanie. Jak się to powiedzie, to będziemy fenomenem na skalę krajową, nie zdajemy sobie sprawy z tego, co robimy, mam wrażenie, że jest to doceniane z zewnątrz. Co będzie po 25 maja to życie pokaże.