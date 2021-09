Tomasz Wieszczycki: Cracovię będą nakręcały wyniki

Cracovia zaprezentowała się inaczej niż do tej pory, zagrała więcej piłką, stanowiło to dla pana zaskoczenie?

Na tle silnego rywala, jakim jest Pogoń, na trudnym terenie zaprezentowała naprawdę solidny futbol. Można było mieć różne pretensje i zastrzeżenia w pierwszych meczach, ale teraz całkiem solidnie to wyglądało. „Pasy” zasłużyły na ten remis, mogły nawet ten mecz wygrać, gdyby skuteczność była lepsza i miały trochę szczęścia. Pogoń też miała okazje, ale ten remis dla Cracovii nie jest fartowny, ale wypracowany.

Śmiano się z Cracovii, że jest „dośrodcovią”, że prezentuje archaiczny styl, a pokazała trochę inne oblicze, prezentując „małą grę”.

Zaskoczył mnie na pewno początek spotkania, spodziewałem się że Pogoń, choć w ostatnim meczu z Radomiakiem nie zachwyciła, będzie dominować. Zwłaszcza, że to zespół, który miał 3. miejsce w ostatnich rozgrywkach, teraz też chce się włączyć w walkę o tytuł. Sądziłem, że to inaczej będzie wyglądało. Przez pierwsze 20 minut, do momentu straty gola przez „Pasy” byłem zaskoczony, że Cracovia się nie przestraszyła, grała w piłkę, podejmowała próby rozgrywania akcji od tyłu, tylko z głową, a nie długim podaniem, a może się coś uda? A tu Cracovia niespodziewanie straciła gola i później Pogoń złapała swój rytm, przejęła inicjatywę, weszła na obroty. Po przerwie nie był to wielki mecz w wykonaniu „Pasów”, ale naprawdę przyzwoity. Trochę szczęścia krakowianie mieli w przedostatnim meczu, z Górnikiem, zremisowanym w końcówce. To mentalnie ich podbudowało. Po takim spotkaniu następny mecz jest „z górki’. Wielu piłkarzy nie jest w stanie wznieść się na wyżyny, bo mental nie funkcjonuje. Są zagubieni, schowani, przestraszeni. Cracovia szła po gola, chciała co najmniej zremisować.