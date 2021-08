Tour de Pologne w Tarnowie. Peleton kolarski wystartował w Mościcach na etap do Bukowiny Tatrzańskiej [ZDJĘCIA] Artur Gawle

Czwarty etap Tour de Pologne, największego kolarskiego wyścigu w Polsce, wyruszył w czwartek (12 sierpnia) po południu z Tarnowa. Start honorowy nastąpił przed siedzibą Grupy Azoty o godzinie 14.40. Przed kolarzami do pokonania nieco ponad 160 km. W drodze na metę w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie powinni zameldować się ok. 18.30, pokonali m.in. premię górską w Lubince oraz lotną premię w Zakliczynie. Aktualnym liderem wyścigu jest Portugalczyk Joao Almeida (grupa Deceueninck-Quick-Step). Najlepszy z Polaków – Michał Kwiatkowski (Ineos-Grenadiers) jest czwarty z 11-sekundową stratą do lidera. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.