Tradycyjne potrawy na święta Bożego Narodzenia w nowoczesnej odsłonie [PRZEPISY]

Potrawy na Boże Narodzenie w nowoczesnej odsłonie - przepisy. Śledzie, sałatka jarzynowa, pieczeń wołowa i ciasto z orzechami to klasyki na bożonarodzeniowym stole. Zaskocz swoich gości i przygotuj nowe wersje tradycyjnych przepisów.

Zastanawiasz się jak urozmaicić tradycyjne przepisy na świąteczne potrawy, aby nadać im nutę nowoczesności? Chcesz zaskoczyć swoich gości? Polecamy przepisy, w których główną rolę odgrywają tradycyjne potrawy z bakaliowym twistem – na przykład: śledzie w żurawinowej marynacie, sałatka warzywna z pieczoną wołowiną i migdałami, pieczeń nadziewana bakaliowym musem oraz idealne ciasto marchewkowe z orzechami.

Wytrawne śledzie z chilli i suszoną żurawiną na Boże Narodzenie [PRZEPIS]



Składniki 0,5 kg śledzi

2 duże czerwone cebule

100 g żurawiny całe owoce Bakalland

1 szklanka soku porzeczkowego

2 czerwone papryki

szczypta chili

5 goździków

łyżka świeżego koperku

pół szklanki octu winnego

sól i pieprz do smaku

1/4 szklanki wody

1 łyżeczka cukru trzcinowego

Wykonanie

Śledzie moczymy w zimnej wodzie przez około godzinę lub dłużej (jeśli wolimy, aby były mniej słone). Następnie przekładamy je na sitko, odcedzamy a nadmiar wody osuszamy ręcznikiem papierowym. Śledzie kroimy w paski i przyprawiamy pieprzem oraz posypujemy koperkiem. Żurawinę zalewamy sokiem porzeczkowym i odstawiamy do namoczenia na ok. 20 minut. Cebulę kroimy w plastry, a paprykę w paski. Zalewamy wrzątkiem, następnie płuczemy pod zimną wodą i odcedzamy.

Chili, goździki, sól i cukier mieszamy z wodą i octem winnym. Do marynaty dodajemy cebulę, paprykę oraz nasączoną sokiem żurawinę. Odstawiamy na ok. 1,5 godziny. Następnie śledzie zawijamy w rolmopsy przekładamy do pojemnika, do którego dodajemy marynatę. Śledzie najlepiej smakują następnego dnia.

Sałatka warzywna z pieczoną wołowiną i migdałami na świąteczny stół [PRZEPIS]

Składniki 4 duże marchewki

1 por

1 seler

250 g mrożonego zielonego groszku

3 pietruszki

0,5 kg wołowiny

100 g migdałów blanszowanych Bakalland

100 ml jogurtu greckiego

sok z połowy cytryny

sól i pieprz do smaku



Wykonanie

Marchewki, seler, pietruszki dokładnie myjemy, obieramy i gotujemy, aż staną się miękkie, na sam koniec dodajemy groszek. Następnie warzywa studzimy i kroimy w drobną kostkę. Przekładamy do większej miski, dodajemy pokrojony w plasterki por, jogurt grecki, sok z cytryn oraz przyprawy i posiekane migdały. Wszystko dokładnie mieszamy.

Wołowinę przyprawiamy, wkładamy do rękawa do pieczenia i pieczemy w nagrzanym do 180 stopni piekarniku aż stanie się miękka. Gotową odstawiamy do wystudzenia. Następnie kroimy w cienkie paski, które dodajemy do sałatki.

Pieczeń wołowa z bakaliowym musem na święta [PRZEPIS]

Składniki 1 kg wołowiny

kilka gałązek świeżego lubczyku

kilka gałązek świeżego tymianku

odrobina oliwy

2 łyżki masła

sól i pieprz do smaku

2 ząbki czosnku

100 g żurawiny całe owoce Bakalland

100 g śliwek całe owoce Bakalland

100 g moreli całe owoce Bakalland

1 szklanka soku pomarańczowego

1 czerwona cebula



Wykonanie

Mięso myjemy, następnie osuszamy za pomocą ręcznika papierowego i rozkładamy na desce. Przykrywamy papierem do pieczenia i rozbijamy za pomocą tłuczka. Doprawiamy solą, pieprzem, nacieramy oliwą i wyciśniętym czosnkiem.

Następnie przygotowujemy nadzienie. Bakalie zalewamy sokiem pomarańczowym i odstawiamy na ok. 15 minut, aż zmiękną. Na patelni podsmażamy cebulę i czosnek, dodajemy do nich bakalie razem z sokiem i smażymy jeszcze przez ok. 5 minut, aż wszystkie składniki się z sobą połączą. Dodajemy świeży tymianek i lubczyk, doprawiamy wszystko do smaku.

Na środek rozbitego filetu, rozkładamy nadzienie i wszystko dokładnie zwijamy w roladę, którą delikatnie spinamy wykałaczkami. Następnie tak przygotowane mięso przekładamy do naczynia żaroodpornego, smarujemy 2 łyżkami oliwy. Roladę wstawiamy do nagrzanego do 200 stopni piekarnika, na dno naczynia wlewamy kilka łyżek wody i pieczemy przez ok. 40 minut. Po upieczeniu gotową, wystudzoną roladę, kroimy w plastry.

Idealne ciasto marchewkowe z chrupiącymi orzechami. W sam raz na Boże Narodzenie [PRZEPIS]

Składniki 350 g marchewki

100 g siemienia lnianego Bakalland

300 g mąki

1 łyżeczka cynamonu

1 łyżeczka soli

1 łyżeczka gałki muszkatołowej

250 g cukru trzcinowego

250 ml oleju rzepakowego

1 łyżeczka sody oczyszczonej

100 g orzechów włoskich Bakalland

75 g nerkowców Bakalland

1/3 szklanki mleka migdałowego

3 łyżki syropu z agawy

sok z połowy cytryny



Wykonanie

Marchew myjemy, delikatnie obieramy i ścieramy na tarce. Siemię lniane zalewamy ciepłą wodą i odstawiamy na ok. 10 minut. W misce mieszamy mąkę, cukier, wszystkie przyprawy i sodę oczyszczoną. W innym naczyniu ucieramy olej z namoczonym i odcedzonym siemieniem. Następnie łączymy wszystkie składniki, dodajemy marchew i posiekane orzechy. Całą masę przekładamy do tortownicy, wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto pieczemy w piekarniku, nagrzanym do 180 stopni przez 45 minut. Sprawdzamy, czy ciasto jest gotowe za pomocą patyczka.

W trakcie pieczenia ciasta nerkowce namaczamy w ciepłej wodzie. Następnie po ok. 40 minutach dodajemy mleko migdałowe, syrop z agawy i sok z cytryny. Wszystko dokładnie blendujemy na gładki krem. Gotowym kremem polewamy wystudzone ciasto i całość ozdabiamy orzechami.

Źródło: Agencja TVN

