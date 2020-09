Tragedia w Tatrach. Nie żyje 31-letni turysta z Polski. Spadł w 200 metrową przepaść

Jak podaje Horska Zachranna Służba (odpowiednik polskiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego) o pomoc mężczyźnie poprosili przypadkowi świadkowie jego upadku. Ratownicy górscy dotarli na miejsce na pokładzie śmigłowca. Gdy desantowali się w rejon upadku ustalili, że mężczyzna już nie żyje.

Pozostał im jedynie smutny obowiązek transportu zwłok do Starego Smokowca. `

Zdaniem ratowników HZS zmarły 31 letni Polak odpadł od skały, bo prawdopodobnie był źle przygotowany do wycieczki i miał małą wiedzę oraz umiejętności we wspinaczce. Pośrednia Grań to szczyt poza główną granią Tatr Wysokich. Na Pośrednią Grań nie prowadzi żaden szlak turystyczny, możliwe jest jednak wejście dla wprawnych turystów w towarzystwie uprawnionego przewodnika. Zmarły szedł sam, więc łamał przepisy.

- To już kolejny taki przypadek w ostatnim czasie gdy na trudne alpinistyczne góry wchodzą osoby bez przewodnika i bez przygotowania - piszą na swojej stronie internetowej ratownicy HZS. - Prosimy by tego nie robić i nie ignorować przepisów obowiązujących w górach a także nie przeceniać swoich możliwości. Od tego może zależeć czyjeś życie.