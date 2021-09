Tramwaj - Proszowianka. Grek doprowadził do rzutów karnych ZDJĘCIA

Stadion przy Praskiej - mijacie go, kiedy trasą rowerową nad Wisłą jedziecie do Tyńca - zmieni się dość konkretnie. Obecnie boisko od budynku klubowego oddziela ogrodzony teren, już utwardzony, na którym powstanie hala sportowa. Jako że mecz zaczynał się o w pół do piątej, robotnicy jeszcze działali w swojej strefie.

A mecz zaczął się zaskakująco - golem dla Tramwaju, strzelonym przez B. Osucha. Proszowianka to jednak liga wyżej, a gospodarze nie mieli we wtorek bramkarza-zawodowca. W pierwszej połowie bronił J. Osuch - i tuż przed przerwą zabrakło mu doświadczenia i centymetrów, by obronić niespodziewany strzał Gorczycy z 40 m, pod poprzeczkę.

Na drugą połową do bramki Tramwaju wszedł Kostrz, który na mecz dotarł trochę później. Też nie nominalny bramkarz. A co z J. Osuchem? - Gra z dziesiątką - wskazał nam trener Łukasz Szewczyk. No, rzeczywiście, w drugiej połowie biegał z kapitańską opaską w środku pola.