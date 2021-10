Tramwaje przez kilka miesięcy nie dojadą do Borku Fałęckiego!

- Prace jakie zaplanowano na ul. Zakopiańskiej to m.in. wymiana torowiska na odcinkach od węzła Łagiewniki do Trasy Łagiewnickiej oraz od Trasy Łagiewnickiej do centrum Solvay – w sumie ok. 2,5 km pojedynczego toru. Dodatkowo na samej pętli Borek Fałęcki napawanie. Koszt prac szacujemy na kilkanaście milionów - zaznaczają urzędnicy.

Na czas remontu niezbędne będzie wyłączony zostanie ruchu tramwajowy, pojawi się autobusowa komunikacja zastępcza (informacje poda Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie), prawdopodobnie zamknięty zostanie również przejazd przy ul. Zbrojarzy.