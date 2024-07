Trasy nordic walking w woj. małopolskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 6 - 7 lipca. 3 najciekawsze trasy

Ścieżki nordic walking w woj. małopolskim

Które ścieżki nordic walking w woj. małopolskim polecają mieszkańcy? My już to wiemy.

Traseo to aplikacja, w której każdy ma możliwość śledzenia swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo przedstawiamy Wam 3 atrakcyjne trasy nordic walking w woj. małopolskim. Znajdź najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 06 lipca w woj. małopolskim ma być od 12°C do 26°C. Nie powinno padać. W niedzielę 07 lipca w woj. małopolskim ma być od 17°C do 27°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 1% do 42%.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Ogrody Kapiasa wiosennie

Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,46 km

Czas trwania marszu: 53 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podejść: 146 m

Suma zejść: 169 m

Trasę nordic walking mieszkańcom poleca Ireneusz

Znane ogrody inne o każdej porze roku

W 1979r. właś­ci­ciel obiektu Bro­nisław Kapias postanowił podzielić się swoją pasją z innymi. Na niewielkim niegdyś skrawku ziemi zaczął sadzić rośliny, wprowadzał stop­niowo architek­turę ogrodową, stwarza­jąc coraz to nowsze zielone zakątki.

Ogrody Kapias to obiekt zlokalizowany w Gocza­łkow­icach-Zdroju w wojew­ództwie śląskim przyciągający osoby doceniające piękno roślin. Ogród zaczął powstawać w 1979 roku kiedy to jego właściciel Bro­nisław Kapias rozpoczął tworzenie tu zielonych zakątków. Najstarsza część ogrodu nazwana została Starymi Ogrodami do zwiedzania. Tutaj znajdują się liczne ławeczki, altanki oraz zaciszne i zacienione kąciki będące idealnymi do odpoczynku w upalne dni. Teren przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych a także rodziców z wózkami. Nowe Ogrody zaczęły powstawać od 2008 roku na powierzchni 4 ha (ul. Zimowa 24), tutaj znaleźć można również Restau­racje KAPIAS Café i Cen­trum Ogrod­nicze. Ogrody przystosowane są do zwiedzania dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Można tu spędzić rodzinnie cały dzień.

