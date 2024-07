W gminie Poronin turyści i mieszkańcy jeżdżą za darmo komunikacją zbiorową

- Doszliśmy do wniosku, że to dofinansowanie było na tyle duże, że mogliśmy sobie pozwolić na dołożenie z naszego budżetu 120 tys. zł. Dzięki temu pasażerowie nie muszą płacić za przejazdy. Dotyczy to zarówno mieszkańców naszej gminy, jak i turystów tutaj wypoczywających – mówi pani wójt.

Uruchomiono cztery linie, wszystkie swój początkowy przystanek mają w rejonie dworca kolejowego w Poroninie. Dalej busy jeżdżą do Małego Cichego, Majerczykówki, na Słodyczki i Nowe Bystre, a także do Bustryku Dolnego.

Na terenie gminy Poronin na wakacje uruchomione zostały nowe połączenia busowe. Łączą one miejscowości z terenu gminu z centrum Poronina – dokładnie z z rejonem dworca PKP. - Uruchomienie tych linii było możliwe dzięki dotacji 180 tys. zł z funduszu na rozwój przewozów autobusowych. Nasza gmina dołożyła do tego 120 tys. zł – mówi Anita Żegleń, wójt gminy Poronin.

Jak dodaje Anita Żegleń, darmowe przejazdy mają zachęcić zwłaszcza turystów, by zostawili swoje samochody przy pensjonatach i poruszali się komunikacją zbiorową. - Dlatego wszystkie linie mają swoje przystanki końcowe przy stacji PKP w Poroninie. Rozkład jazdy busów został dopasowany do przejazdów pociągów. Dzięki temu turyści mogą podjechać busem na dworzec i przesiąść się np. do pociągu do Zakopanego – mówi pani wójt. I dodaje, że darmowe połączenia spodobały się także seniorom z terenu gminy.

Darmowe połączenia busowe są realizowane przez prywatnego przewoźnika wybrany w przetargu przez urząd gminy. Na razie wiadomo, że darmowe połączenia będą do końca tego roku.