Kraków. Przemytnicy imigrantów złapani na autostradzie A4 pójdą do więzienia

Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok skazujący pięciu obywateli Syrii, którzy zostali zatrzymani na autostradzie A4 przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Krakowie. Cudzoziemcy złapani zostali na gorącym uczynku. Przewozili wtedy 28 cudzoziemców -19 Syryjczyków, 8 Irakijczyków oraz 1 obywatela Palestyny - w tym 8 dzieci. Przewożeni migranci nie posiadali żadnych dokumentów pobytowych, a ponadto nielegalnie przekroczyli granicę ze Słowacji do Polski, chcieli jechać do Niemiec.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie, 5 obywateli Syrii w wieku od 26 do 37 lat uznano za winnych popełnionych przestępstw. Syryjczykom wymierzono karę bezwzględnego pozbawienia wolności od 1 roku i 2 miesięcy do 1 roku i 6 miesięcy. Orzeczono również przepadek 3 samochodów marek Range Rover, BMW i Mercedes, służących do przerzutów migrantów.