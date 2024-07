Kraków. Salon piękności z Nowej Huty kwaterą dilerów narkotykowych

Wszystko zaczęło się w październiku ub.r. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zwalczający przestępczość narkotykową wpadli na trop narkotyków rozprowadzanych na terenie Krakowa. Ku zaskoczeniu pracujących nad sprawą funkcjonariuszy wszystkie ślady prowadziły do jednego z salonów piękności na terenie Nowej Huty. 4 października ub. r. doszło do pierwszych zatrzymań. Wtedy w ręce policjantów trafiła 42-letnia właścicielka salonu i jej 39-letni partner. W mieszkaniu mężczyzny policjanci znaleźli kilka kilogramów mefedronu i produkty do produkcji narkotyku. Z ustaleń wynikało, że to 39-latek jest pomysłodawcą i szefem „interesu”, a dodatkowo w swoim mieszkaniu zajmował się produkcją narkotyków. Gotowy „towar” trafiał do salonu partnerki, z którego korzystali nie tylko dbający o swój wygląd klienci, ale również sympatycy używek narkotycznych. Decyzją Sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany, a wobec 42-latki zastosowano poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju.