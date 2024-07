„Mars Express. Świat, który nadejdzie” w lipcu na przedpremierowych pokazach w kinie Agrafka

„Mars Express. Świat, który nadejdzie” to niezwykle dynamiczny cyberpunkowy kryminał pełen zaskakujących pomysłów wizualnych, którego akcja pulsuje w rytm muzyki elektronicznej. Przedstawiona historia rozgrywa się w przyszłości na skolonizowanym Marsie. Ten fantastycznonaukowy animowany obraz w autorski sposób rozwija tradycje dystopijnych arcydzieł, takich jak „Blade Runner”, czy „Ghost in the Shell”.

W niedalekiej przyszłości prywatna detektywka Aline Ruby i pomagający jej android Carlos Rivera zostają wynajęci przez wpływowego biznesmena, aby wytropić niebezpiecznego hakera. Oboje trafiają na Marsa, gdzie wpadają na trop mrocznej zagadki, korupcji i zaginionej dziewczyny, która być może skrywa tajemnicę dotyczącą przyszłości AI.