Trener Limanovii Paweł Zegarek: W Cracovii trzymała nas ta środowiskowa jedność [Wywiad]

W sierpniu zadebiutował Pan w roli szkoleniowca Limanovii w wygranym przez pański zespół meczu z Radłovią Radłów 6:0. Egzamin, ten wstępny, zdał Pan zatem na „szóstkę”.

Na pewno nie spodziewałem się aż takiego debiutu, ale z drugiej strony wiedziałem, że Radłovia jest fajną drużyną na pierwszy mecz w nowym klubie. Należało dodać chłopakom pewności siebie. Wcześniej nie byli zadowoleni z tego, co grali. Ostatecznie uwierzyli w swoje umiejętności i skończyło się, jak się skończyło.

Zdaje się, że szybko złapał Pan wspólny język z piłkarzami limanowskiego czwartoligowca.

Moje motto brzmi: trenerem się bywa, człowiekiem się jest. Z każdym z chłopaków odbyłem rozmowę. Staram się docierać do nich na boisku i poza nim. Grunt, by drużyna tworzyła kolektyw. To wyniki budują atmosferę.

Trenerem MKS został Pan nieco przez przypadek zastępując Waldemara Warchoła, który nie posiada obecnie licencji UEFA A niezbędnej do prowadzenia zespołu na tym szczeblu.

Nie wiem jakie były zakulisowe kwestie. Po prostu dostałem taką propozycję i z niej skorzystałem. Taka już trenerska dola, że jeden zaczyna, a drugi kończy pracę. Był kontakt z zarządu, rozmowa o planach zespołu i… dogadaliśmy się.