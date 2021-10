Trener Popradu Muszyna: To mój wewnętrzny cel, zależy mi na nim osobiście

Po dwunastu kolejkach plasujecie się na szóstym miejscu w tabeli czwartej ligi. To dobry rezultat czy jednak odczuwacie jakiś niedosyt?

Właściwym momentem na popatrzenie w ligową tabelę będzie zakończenie pierwszej rundy, gdy wszystkie zespoły rozegrają równą ilość spotkań i każdy zagra z każdym. W obecnej chwili uważam, że powinniśmy mieć dwa punkty więcej więc mały niedosyt punktowy jest.

Do lidera, rezerw Bruk Bet Termalicy Nieciecza tracicie w tym momencie czternaście „oczek”. Zdaje się, że jest to drużyna poza zasięgiem całej ligi. Wygrywa jak na razie wszystko, najczęściej wysoko i zdecydowanie.

W tym przypadku nie ma co zbytnio dywagować. Jest to zespół podpierany zawodnikami z ekstraklasy, lider zarówno tabeli jak i tych rozgrywek. Nasz mecz z Termalicą rozegraliśmy na głównym stadionie, z pierwszym zespołem oraz całym sztabem szkoleniowym. Kompletną wartość tej drużyny określi runda rewanżowa, w której będą ograniczenia związane z możliwością występów zawodników z ekstraklasy.