Trener Sandecji Dariusz Dudek zostaje w klubie. "Najlepszy transfer SNS w historii"

Przypomnijmy, że piłkarze z miasta nad Dunajcem już w najbliższą sobotę 8 maja o godzinie 16 podejmą na własnym stadionie Koronę Kielce, spadkowicza z PKO Ekstraklasy, obecnie dwunastą siłę pierwszej ligi. To gospodarze, którym do miejsca premiowanego grą w barażach o awans do ekstraklasy, brakuje dziewięć punktów, będą faworytem tego spotkania. "Dumie Krainy Lachów" do zakończenia sezonu pozostało siedem spotkań w tym zaległa potyczka z Arką Gdynia zaplanowana na 19 maja (wyjazd).