Trener Sandecji po porażce szuka pozytywów: Mamy wspólny cel

Po spotkaniu w „Mieście Włókniarzy” głos zabrał opiekun nowosądeckiego klubu Dariusz Dudek. Szkoleniowiec starał się szukać pozytywów w grze swoich podopiecznych.

- Z pewnością nie takiego meczu się spodziewaliśmy. Wynik 0:3 mówi sam za siebie, ale może lepiej przegrać jednak 0:3 2 pierwszym spotkaniu, niż trzy razy po 0:1 – zauważył 46-latek.

- Pracujemy dalej, nic się u nas nie zmienia, mamy jasne cele, chcemy utrzymania w tej lidze. Mamy też swoje problemy. W kadrze jest dużo nowych zawodników, potrzebujemy trochę czasu, zgrania.

- Widzew niczym nas nie zaskoczył. Rywale grali dobrze na własnym stadionie, przy bardzo dobrej publice, która niosła ten zespół. Przeanalizujemy to spotkanie na spokojnie. Robimy swoje, pracujemy. W tym tygodniu musimy przygotować się do kolejnego trudnego pojedynku.

- Przez to, że budujemy nowy stadion, pierwsze pięć, sześć meczów gramy póki co na wyjazdach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dziękujemy kibicom, że przyjechali nas dopingować. Cały czas jesteśmy razem, mamy wspólny cel, jakim jest utrzymanie. Jeżeli będzie coś więcej to fajnie, pracujemy, aby wygrać to następne spotkanie – podsumował młodszy z braci Dudków.