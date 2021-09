Trener Sandecji po porażce w pucharze: to był test dla tych, którzy grali mniej Remigiusz Szurek

Fot. Adrian Maraś Sandecja.pl

W środowym starciu piłkarzy Sandecji Nowy Sącz ze Stomilem w Olsztynie padł jeden gol, który przesądził o awansie jednej z drużyn do fazy 1/16 finału Pucharu Polski. Zdobyli go gracze Adriana Stawskiego za sprawą Karola Żwira i to oni w piątek będą nasłuchiwać wieści z siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej gdzie o godzinie 12 rozpocznie się ceremonia losowania par tej fazy rozgrywek.