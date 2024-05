Sandecja Nowy Sącz spada do III ligi. To już nieuniknione

„Masakra” – łagodnie skwitował porażkę jeden z kibiców „biało-czarnych” na stronie klubu w mediach społecznościowych. W 33. minucie po faulu w polu karnym Szufryna „jedenastkę” miała Polonia. Wynik nie uległ jednak zmianie, próbę po ziemi Wojtyry wybronił Sokół. Gości to jakby otrzeźwiło. Cztery minuty później piękny strzał zza pola karnego oddał Gołębiowski i było 1:0. Sądeczanie ponownie ukąsili miejscowych gdy Vaclavik urwał się defensywie bytomian i precyzyjnym trafieniem wpakował piłkę między słupki.

Optymizm graczy Kasperczyka szybko zaczął ulatywać. Już dwie minuty po przerwie trafienie kontaktowe zaliczył Konieczny, zamykając dośrodkowanie kolegi z rzutu wolnego. Od tego momentu goście… jakby przestali grać w piłkę. „Niestety ciężko wytłumaczyć to, co wydarzyło się zaraz po zmianie stron” – napisano na Sandecja.pl. Za moment bowiem niepilnowany Andrzejczak dostawił nogę i był remis. Nie był to koniec nawałnicy. Najpierw Zieliński będąc sam na sam trafił w poprzeczkę, a za chwilę Piekarski zamknął akcję i było 3:2. W 82. minucie ten sam zawodnik wykorzystał zamieszanie i ustalił rezultat.