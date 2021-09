Trwa heroiczna walka o zdrowie Basi. Dziewczynka ma teraz jedyną szansę, aby odzyskać wzrok. Potrzebuje naszej pomocy Klaudia Kulak

Basia Pierzchała z Nowego Sącza przyszła na świat cztery lata temu. Początkowo nic nie wskazywało no to, że jest chora. Dopiero po pewnym czasie okazało się, że cierpi na wrodzoną ślepotę Lebera. Lekarze jednak długo nie byli w stanie zdiagnozować jej choroby, a co za tym idzie wdrożyć leczenia. Spowodowało to, że niestety dziewczynka całkowicie przestała widzieć. Kiedy pojawiła się dla niej szansa na odzyskanie wzroku, rodzice podjęli decyzję, że zrobią wszystko co w ich mocy, aby pomóc córce. Dzięki terapii może znów zobaczyć świat, jednak potrzebne są prawie 4 miliony złotych.