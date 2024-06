Trwa nabór uzupełniający na mieszkania w ramach SIM w Chrzanowie. Do wynajęcia 28 lokali w nowoczesnym bloku

W Chrzanowie trwa nabór uzupełniający na mieszkania w ramach SIM

28 spośród 66 mieszkań nadal nie znalazło najemców. Lokale powstaną w nowoczesnym bloku u zbiegu ulic Zielonej i Mieszka I w Chrzanowie. Do tej pory budowa bloku w ramach SIM znajdowała się tylko w sferze planów, co również mogło wpływać na słabe zainteresowanie mieszkaniami. Teraz, gdy na budowie wbita została pierwsza łopata można uwierzyć w to, że mieszkania faktycznie powstaną, a nowa inicjatywa jaką jest SIM nie podzieli losów programu Mieszkanie Plus. Planowany termin oddania budynku do użytku to I/II kwartał 2025 roku.

Drugi nabór uzupełniający rozpoczął się w poniedziałek (17 czerwca) i potrwa do 15 lipca. Wnioski należy składać w siedzibie SIM Zagłębie w Sosnowcu. Szczegóły na stronie SIM Zagłębie. Przypomnijmy, że główne kryteria, które decydują o kolejności przyznawania mieszkań to posiadanie co najmniej jednego, niepełnoletniego dziecka oraz brak prawa własności domu, mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na terenie Polski. Dodatkowy punkt można uzyskać za posiadanie w gospodarstwie domowym niepełnosprawnej osoby do 16 roku życia, posiadanie książeczki oszczędnościowej na cele mieszkaniowe oraz jeśli najemca ukończył 65 rok życia.