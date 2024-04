Trwają intensywne prace w części parku Aleksandry w Krakowie. Wykonawca ma czas do końca roku. Inwestycja została podzielona na kilka etapów Aleksandra Łabędź

Jeszcze do niedawna były tam nieuporządkowane zarośla, wydeptane przez mieszkańców ścieżki, a także wszechobecne sterty śmieci. Tymczasem już na terenie parku Aleksandry w Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim trwają roboty budowlane. Póki co, wykonawca porządkuje teren i m.in. przygotowuje infrastrukturę pod oświetlenie parku. Docelowo mieszkańcy tej części Krakowa będą mogli już w nowej przestrzeni, w cieniu drzew, korzystać z obiektów małej infrastruktury. Wykonawca ma czas do końca roku by uporać się z tym zadaniem.