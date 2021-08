Trzebinia. Ruszają zapisy do biegu Chechło Run. Sprawdźcie, jak to zrobić. Na zwycięzców czekają cenne nagrody

NOWE Gdzie jest wypadek w Krakowie 25.08.2021? Najnowsze informacje z dróg

"Takie informacje również od Was otrzymujemy... Cześć :) Wiem, że to nie do końca dotyczy tematyki strony, ale wydaje mi się, że chodzi o wspólne dobro i może taki post trochę kogoś onieśmieli i przestanie śmiecić, dlatego jeśli uznacie to za stosowne proszę o udostępnienie. 🗑 To jest kosz na śmieci. Śmieci należy wyrzucać do takich pojemników po wyjściu z samochodu, a nie przez okno podczas jazdy. Uwaga skierowana szczególnie do chłopaka z charakterystycznego auta o charakterystycznej rejestracji, który 25.08. po godzinie 17 jechał przez Jawornik drogą na Sułkowice 🤷‍♀️ (Foto poglądowe). " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący wypadków w Krakowie i okolicy, opublikowany 25.08.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację na drogach stolicy Małopolski.