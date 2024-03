Trzebinia. Wstęp nad Chechło nadal bezpłatny. Jak długo jeszcze? Balaton dla mieszkańców za złotówkę. Zobacz zdjęcia i wideo

Wstęp nad Chechło nadal bezpłatny. Balaton dla mieszkańców za złotówkę

W kwietni br. roku mija pięć lat od oficjalnego otwarcia po rewitalizacji ośrodka Chechło. Miejsce to zmieniło się nie do poznania. Powstał cieszący się ogromną popularnością przez cały rok plac zabaw, ścieżka zdrowia z przyrządami do ćwiczeń, trzy wieże widokowe, a także molo. Przy parkingu od strony Chrzanowa stanęła ekoplatforma widokowa. Jest miejsce, gdzie można zrobić grilla oraz pawilony wypoczynkowe. Dla miłośników żeglugi i sportów wodnych przygotowano hangar na łodzie oraz slip do ich wodowania. Aktywnie czas będzie można spędzić korzystając z boiska do badmintona oraz do siatkówki plażowej. Nad zalewem pojawiły się także toalety. Ostatnio teren ten wzbogacono o tężnię solankową.

Rewitalizacja kąpieliska kosztowała 9,7 mln zł. Na realizację tej inwestycji udało się pozyskać 4,73 mln zł z funduszy europejskich, resztę po połowie dołożyły gminy Chrzanów i Trzebinia. Wykorzystanie środków UE wiązało się z koniecznością bezpłatnego udostępnia obiektu. W kwietni br. mija jednak pięcioletni okres trwałości projektu, co oznacza że gmina Trzebinia mogłaby wprowadzić opłaty za wstęp na teren ośrodka. Tak się jednak nie stanie, przynajmniej na razie.