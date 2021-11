Trzy koncerty tegorocznej edycji "Sacrum Profanum" dostępne bezpłatnie na platformie Play Kraków

Wśród propozycji zakończonej w październiku 19. edycji festiwalu Sacrum Profanum znalazły się trzy koncerty, które zostały zarejestrowane i już od 24 listopada są dostępne w formie VOD na platformie Play Kraków. Pierwszy z nich to Trzy kolory. Impulsem do przygotowania tego programu była seria kompozycji stworzonych przez japońsko-koreańską artystkę Ryoko Akamę, które z kolei zostały zainspirowane zbiorami archiwum fotografii Kieślowskiego w Sokołowsku. Drugą kluczową osobą dla projektu był Jim O’Rourke – geniusz alternatywy, gitarzysta, producent, kompozytor, którego doświadczeniami muzycznymi można by obdzielić tuzin adeptów tej sztuki. Utwory obojga twórców zostały zestawione m.in. z fragmentem słynnego "Kwartetu na koniec czasu" Oliviera Messiaena czy utworem "All English Music Is Greensleeves" Mai Verlaak.

Akordy ezoteryczne to z kolei występ solowy Martyny Zakrzewskiej w prywatnym mieszkaniu. Koncert skupiony na twórczości fortepianowej Barbary Buczek (1940-1993), która obrosła legendą. Te utwory przez wiele lat uchodziły za niemożliwe do wykonania z racji nagromadzenia trudności wykonawczych i skrajnej różnorodności rytmiczno-fakturalnej. Ich interpretacja jest kluczem do uchwycenia istoty stylu kompozytorskiego Buczek w ogóle. Fortepian był dla niej szczególnie istotny jako źródło inspiracji i obiekt eksperymentów dźwiękowych. Jej dotychczas niegrywane utwory wykorzystują innowacyjne techniki brzmieniowe na tym instrumencie oraz wypełniają przestrzeń w historii dwudziestowiecznej polskiej literatury pianistycznej. Buczek była absolwentką klasy kompozycji Bogusława Schaeffera, dlatego to właśnie kompozycje mistrza uzupełniają program i osadzają go w kontekście.