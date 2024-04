Trzy pomysły na kremowe, rozgrzewające zupy z Francji, Czech i Danii [PRZEPISY]

Przepisy na rozgrzewające zupy.

Na zewnątrz chłodno, warto więc włączyć zupy do swojego menu. Nie tylko rozgrzeją podczas chłodów i ochronią przed przeziębieniem, ale również dostarczą organizmowi białka, witamin oraz składników mineralnych. Zaletą zup jest także to, że są sycące i mogą być prawdziwym zastrzykiem energii. Te najbardziej odżywcze i zdrowe przygotujemy sami. Wbrew pozorom możemy je zrobić szybko i łatwo. Humor poprawią smakowite, rozgrzewające zupy z dodatkiem sera żółtego lub topionego. Tym razem zainspirujemy się kuchnią francuską, duńską i czeską.

Przygotuj domową zupę – to proste!

Pamiętajmy, aby nie mylić zdrowej zupy z gotowymi zupkami w proszku lub chińskimi, całkowicie pozbawionymi witamin i składników mineralnych. Zdrowa zupa, to taka, którą przygotujemy samodzielnie w domu. Jej przygotowanie nie wymaga specjalnych umiejętności kulinarnych, wystarczy odrobina chęci i ugotować ją może każdy.

Zupa to idealne danie dla osób zabieganych – jest prosta i szybka w przygotowaniu. Podczas gotowania kierujmy się zasadą, aby była ona jak najbardziej naturalna. Zacznijmy od wywaru sporządzonego według własnej receptury, bez dodatku kostek rosołowych, pełnych soli i sztucznych dodatków. Zupę warto ugotować w większym garnku, wtedy starczy na dłużej, a kilka porcji będzie można zamrozić.

W klimacie francuskim – pożywna zupa cebulowa z serem

Zupa cebulowa na francuskie stoły zawitała już w XVII wieku. Wśród kilku wersji historii jej powstania istnieje taka, która jako pomysłodawcę podaje króla Francji - Louisa XV. Podobno pewnego wieczora połączył on trzy składniki: cebulę, masło i szampana, tworząc tym sposobem pierwszą zupę cebulową.

Z kolei według innej – popularniejszej wersji, ten tradycyjny przepis sięga czasów, kiedy Les Halles – paryską dzielnice nazywano „brzuchem Paryża”. To właśnie tam w całonocnych barach posilali się robotnicy, wracający o świcie do domów. Zupa cieszyła się sławą wyjątkowo pożywnej. – Szybko zyskała szerokie uznanie wśród Francuzów stając się ich narodowym przysmakiem. Sekretem jest długo duszona cebula. Charakterystycznym elementem dania są zapieczone grzanki z żółtym serem - można też położyć sam ser. Warto wybrać taki, który ma wyrazisty smak. Zupa doskonale syci i rozgrzewa, będzie idealna na chłodne jesienno-zimowe wieczory. Dodam, że jest bardzo prosta i z jej przygotowaniem poradzi sobie każdy – mówi Ewa Polińska z Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach.

Francja: francuska zupa cebulowa z serem [PRZEPIS]

Składniki 10 średniej wielkości cebul

2 średniej wielkości pomidory

150 g sera żółtego Morskiego MSM Mońki

0,5 l białego wytrawnego wina

0,5 l wody

łyżka oleju

łyżka sosu sojowego

łyżeczka koncentratu pomidorowego

6 ząbków czosnku

sól, pieprz, majeranek



Wykonanie

Pokrojoną w grube pióra cebulę podsmażyć na łyżce oleju, a po kilku minutach dodać pokrojony w cienkie plasterki czosnek. Obrane ze skórki pomidory pokroić w kostkę i wrzucić do cebuli. Całość zalać wodą i winem. Dodać łyżeczkę koncentratu pomidorowego oraz sos sojowy i dusić do chwili, kiedy cebula zmięknie. Przyprawić do smaku solą, pieprzem i majerankiem. Następnie przełożyć do kokilek, ułożyć na wierzchu plastry sera i zapiekać w piekarniku, aż ser się rozpuści i lekko zrumieni. Podawać z ciemnym pieczywem lub grzankami czosnkowymi. Udekorować świeżymi ziołami np. melisą lub natką pietruszki.

Wzmacniająca zupa porowa z Danii

Zupa z porów to danie popularne w krajach skandynawskich. W Polsce to warzywo niedoceniane, a wiele osób kojarzy go tylko jako składnik włoszczyzny. Tymczasem okazuje się, że por jest bogaty w sole mineralne: wapń, fosfor, potas, sód, żelazo i siarkę, zawiera także wiele cennych witamin, jak: C,A, E, B1, B2. To właśnie dzięki zawartej w nim witaminie C, por wzmacnia odporność organizmu. Nic dziwnego więc, że zupa z porów to jedno z najlepszych dań na zimowe mrozy.

– Zupa porowa charakteryzuje się ciekawym, lekko ostrym smakiem. Jednym z jej charakterystycznych składników jest serek topiony. Warto wybrać produkt o kremowej konsystencji i łagodnym smaku. Serek topiony jest doskonałym zabielaczem i zagęszczaczem do tego typu posiłków. Dzięki niemu zupa będzie pożywana, jej konsystencja subtelnie kremowa, a smak intensywniejszy. Tak wzbogacona może stanowić nawet główne danie obiadowe – mówi Ewa Polińska.

Dania: duńska zupa porowa z serkiem topionym [PRZEPIS]

Składniki 1 l bulionu warzywnego

3-4 pory

1 cebula

4 łyżki masła lub oleju

2 opakowania kremowego serka topionego MSM Mońki

gruby plaster szynki

pół szklanki gęstej śmietany

sól i pieprz do smaku

Wykonanie

W garnku rozgrzać masło. Pory oczyścić i umyć. Białe i jasnozielone części pokroić w plastry, a następnie podsmażyć na maśle razem z posiekaną cebulą. Po kilku minutach zalać pory gorącym bulionem, doprawić solą i pieprzem. Gotować pod przykryciem ok. 20 min. Dodać serek topiony i wymieszać.

Kiedy serek całkowicie się rozpuści, wlać śmietanę. Pokroić szynkę w drobną kosteczkę i wsypać do zupy. Całość wymieszać i zdjąć garnek z ognia. Można podawać posypać dodatkowo startym serem żółtym. Smacznego!

Po czesku - wyjątkowo rozgrzewająca czosnkowa zupa z serem

Czesi to prawdziwi miłośnicy zup, a ich kuchnia obfituje w wiele pysznych przepisów na gęste i sycące zupy. Takim narodowym przysmakiem Czechów jest właśnie zupa czosnkowa – sztandarowe danie w tej kategorii. Dobroczynne właściwości czosnku zna każdy. Przede wszystkim uodparnia i zapobiega infekcjom oraz oczyszcza organizm z toksyn. Zupa z czosnkiem jest wyjątkowo rozgrzewająca, a tym samym doskonała na zimniejsze dni – często serwuje się ją na stokach narciarskich.

– Do tej zupy dodajemy ser żółty – dzięki niemu uzyska ciągnącą konsystencję, np. ser Gouda MSM Mońki, który doskonale się roztapia. Można również wzbogacić ją o serek topiony – będzie bardziej kremowa – mówi Ewa Polińska.

Czechy: czeska zupa czosnkowa z serem żółtym i topionym

Składniki 1 l bulionu warzywnego

1 główka czosnku

posiekana natka pietruszki

4 łyżki tartego żółtego sera Gouda MSM Mońki

50 g serka topionego

bułka na grzanki

sól i pieprz

oliwa do podsmażenia czosnku i grzanek

Wykonanie

Podgrzać w garnku wcześniej przygotowany bulion warzywny. Drobno pokroić czosnek i podsmażyć na patelni aż lekko się zarumieni. Do gorącego bulionu dodać serek topiony i podsmażony czosnek.

Całość gotować ok. 30 minut. W tym czasie bułkę kroimy w kostkę i podsmażamy na patelni, na której wcześniej smażyliśmy czosnek. Bułkę smażymy aż będzie chrupiąca. Przygotowaną zupę nalewamy do kokilek i posypujemy startym serem żółtym i natką pietruszki. Smacznego!

