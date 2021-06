Trzy sceny z darmowymi koncertami na żywo. Wianki - Święto Muzyki w sobotę 26 czerwca w Krakowie

- Przede wszystkim chcieliśmy pokazać młodych artystów związanych z Krakowem. Zależało nam też na tym, aby prezentowali świeże podejście do muzyki. Zobaczymy ich premierowe projekty, których jeszcze nie mieli okazji pokazać szerszej publiczności. Program jest różnorodny i każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Wybraliśmy trzy miejsca, które są często odwiedzane przez krakowian, aby koncerty te mogła zobaczyć jak najszersza publiczność. Chcieliśmy też, aby były one w miarę blisko siebie, aby słuchacze mogli przejść pieszo z jednego koncertu na drugi. Postanowiliśmy też ukłonić się w stronę Nowej Huty - stąd i tam stanie jedna ze scen. A wszystko to pod hasłem "Wianki - Uliczne granie" - mówi nam Michał Warmusz, autor programu sobotnich koncertów.

Na placu Szczepańskim rozgości się Scena Rozrywkowa, a zaprezentują się na niej trzy zespoły. YOY [Why Oh Why?!] to duet Joanny Markowskiej i Szymona Wyrembaka, który wokalne harmonie i surowe dźwięki gitary przyprawia elektronicznymi samplami. Potem przyjdzie czas na Ethana Smitha i Mojżesza Tworzydłę, wykonujących popowe i jazzowe klasyki na gitarę i dęciaki. Koncert zakończą Julia Mii i Witold Niedojadło – akustyczny duet z Krakowa, znany m.in z programu „Must Be the Music” i debiutanckiej płyty „To ja, księżyc”, prezentujący mieszankę alternatywy, popu i elektroniki.

Przy ulicy Powiśle zabrzmi nowoczesna muzyka klubowa do tańca. Tamtejszą sceną rządzić będzie Charlie i Kinzo Chrome – didżejski duet z Krakowa, specjalizujący się m.in. w energetycznym italo disco, klasycznym electro czy szorstkim acid house'ie w stylu końca lat 80. W strefie przy Powiślu 11 nie zabraknie także tradycyjnego konkursu na najpiękniejszy wianek oraz warsztatów z plecenia wianków.