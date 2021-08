Trzydniowy festiwal "Wawel o zmierzchu" już w ten weekend. Na Dziedzińcu Arkadowym zabrzmi klasyka, jazz i muzyka rozrywkowa

Po raz pierwszy koncerty pod hasłem „Wawel o zmierzchu” odbyły się czternaście lat temu. W tym czasie cykl ten zyskał wielką popularność zarówno wśród mieszkańców Krakowa, jak i polskich i zagranicznych turystów. Zazwyczaj składało się nań kilka weekendowych koncertów, odbywających się całe lato w lipcu i sierpniu. Tym razem będzie inaczej.

- Kiedy planowaliśmy koncerty w tym roku, nie wiadomo było jaka będzie sytuacja epidemiologiczna w kraju. Dlatego wymyśliliśmy skondensowaną formułę festiwalu. Będzie on trwał tylko trzy dni od piątku 20 do niedzieli 22 sierpnia. To nagromadzenie różnych dźwięków w przeciągu przedłużonego weekendu też jest jakąś metodą, aby przyciągnąć słuchaczy. Każdy z tych koncertów przeniesie nas w trzy całkowicie różne światy muzyki – mówi nam Małgorzata Janicka-Słysz, dyrektorka artystyczna „Wawelu o zmierzchu”.