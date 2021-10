Tuchów. Biała wypłukała część nasypów budowanej obwodnicy, które miały też chronić ludzi przed powodzią. Do ich budowy użyto... pyłu

Nowa droga, która omijać będzie Tuchów na sporym odcinku pełnić ma dodatkowo rolę wału przeciwpowdziowego przy rzece Białej. W ten sposób ma nie tylko wyprowadzić uciążliwy ruch samochodów z centrum, ale również chronić okoliczne domy przed zalaniem przez rzekę, co w przeszłości wielokrotnie się zdarzało.

- Wał przeciwpowodziowy musi być wykonany z nieprzepuszczalnego materiału, jak glina, z zastosowaniem ścianki szczelnej, maty bentonitowej lub innych materiałów uszczelniających. Pył może być wykorzystywany do budowy dolnych warstw nasypów, ale poniżej stref przemarzania – w miejscach suchych lub gdy jest izolowany od wody. W tym wypadku wykonawca wbudował pył w nasyp bez jakichkolwiek ograniczeń, a przez to nie będzie on spełniał funkcji wału – twierdzi nasz Czytelnik, przerażony skalą uszkodzeń na budowie obwodnicy, które wyrządziły ostatnie ulewy.