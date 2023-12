Tunel na zakopiance był zamknięty przez kilka godzin. Służby trenowały, jak działać przy wypadku i pożarze

Ćwiczenia zostały zorganizowane we wtorek 12 grudnia. Na czas manewrów tunel został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego.

- Takie ćwiczenia to zawsze okazja do sprawdzenia umiejętności służb w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych, które występują podczas rzeczywistych wypadków. Strażacy, medycy i policjanci mogą sprawdzić, jak szybko reagują na informację o zagrożeniu, jak działa ich sprzęt i procedury, a także w jaki sposób wspólnie koordynują swoje działania na miejscu zdarzenia – informuje krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza tunelem.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że wewnątrz tunelu doszło do wypadku, w którym wzięły udział trzy samochody osobowe i ciężarówka. Zaraz po tym wydarzeniu zatrzymały się kolejne dwa samochody, których kierowcy próbowali zareagować na to, co się stało. Jedno z aut zaczęło się palić. Ogień był na tyle intensywny, że samochodowe gaśnice nie były w stanie sobie z nim poradzić.