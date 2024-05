Turyści ruszyli na szlaki w Tatry. Tłoczno robi się przed kasami biletowymi

W Kuźnicach zarówno przy kasie biletowej do Kolei Linowej na Kasprowy Wierch, jak również przy kasach wstępu na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego ustawiają się kolejki turystów, które z minuty na minutę powiększają się.

Pogoda zachęca do górskich wędrówek

Warunki pogodowe w Zakopanem i Tatrach zachęcają do wyjścia na szlak. Na niebie nie ma ani jednej chmurki, a temperatura dochodzi do 20 st. C. w cieniu.

- Jest bardzo ciepło, ale jesteśmy na to przygotowani. Mamy dużo wody, są czapki i mamy krem z filtrem - mówi Marcin, turysta z Warszawy, który wybiera się z rodziną na Nosal.

Cały czas jest zagrożenie lawinowe

Wybierający się w góry muszą pamiętać, że w Tatrach cały czas jest zagrożenie lawinowe. Od 1600 m n.p.m. obowiązuje drugi stopień. - Poprawa warunków , wynika z wysokich temperatur i mocnej operacji słońca ale powyżej 1600 m śniegu jest nadal bardzo dużo . Możemy spodziewać się lawin gruntowych, oraz lawin z mokrego śniegu, szczególnie na wystawach nasłonecznionych - informują ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.