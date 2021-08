Turystyczny hit PRL w Starym Czorsztynie: domki kempingowe z wielkich dębowych beczek po piwie

Wielkie, dębowe beczki zamienione na domki kempingowa były nieodłącznym obrazem Podzamcza w Starym Czorsztynie w latach 60 i 70 XX. w. Stanęły pod zamkiem, blisko Zielonych Skałek, w sąsiedztwie dawnego dworu Drohojowskich.

Beczki - tzw. kufy - służyły wcześniej do „leżakowania” piwa. Sprowadzone zostały z browaru w Okocimiu lub Tymbarku i dostosowane do celów mieszkaniowych. Zrobiono na nich daszki, wstawiono drzwi i okno. Standardowa beczka kempingowa była wyposażona w dwa łóżka pomiędzy którymi znajdował się stolik. Do każdej z beczek był doprowadzony prąd i podłączona lampa. Z jednej strony beczki były drzwi, natomiast z drugiej okno. W ośrodku było 29 beczek.

Miejscem tym zarządzał Klub Sportowy „Pieniny” ze Szczawnicy, który w Czorsztynie miał swoją filię i prowadził tutaj prężnie działająca szkółkę kajakarską. Ponadto swoje beczki na terenie ośrodka miały także dwie krakowskie firmy: Zakłady Tytoniowe i Spomasz. Tu odpoczywali pracownicy z rodzinami.