Tydzień Filmu Niemieckiego. Krakowskie Kino Pod Baranami zaprasza od 25 czerwca do 1 lipca

W ramach kinowej odsłony Tygodnia Filmu Niemieckiego, który potrwa od 25 czerwca do 1 lipca w krakowskim Kinie Pod Baranami, zaprezentowane zostaną różnorodne filmy, które w oryginalny sposób portretują palące problemy społeczne, stanowią odbicie osobistych doświadczeń twórców, a także są nietuzinkowymi przykładami rozliczeń z trudną, niemiecką historią.

O problem względności czasu zahacza film niemiecko-japońskiej reżyserki Mariko Minoguchi "Mój koniec. Twój początek". Losy filmowych bohaterów ukazane są w nim poprzez krótkie, pomieszane ze sobą wycinki czasowe, które dopiero na końcu układają się w zamkniętą historię. Niezwykłą opowieść snuje także turecki twórca Hüseyin Tabak, który w "Gipsy Queen" portretuje postać byłej mistrzyni boksu, walczącej o przetrwanie we współczesnym Hamburgu.

Wielka polityka i jej tajemnice to z kolei temat filmu "Kryptonim Curveball" Johannesa Nabera, rekonstruującego kulisy poszukiwania broni biologicznej w Iraku. Ponadto, swój najnowszy film zaprezentuje Jan-Ole Gerster, twórca kultowego "Oh, Boy!". Jego "Lara" to kameralna wiwisekcja trudnych relacji między matką a wkraczającym w dorosłość synem.

Program przeglądu dopełni film dokumentalny "Schlingensief – krzykiem przerwać milczenie", poświęcony zmarłemu 10 lat temu wybitnemu niemieckiemu reżyserowi teatralnemu, Christophowi Schlingensiefowi.