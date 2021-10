Tylko jego Orzeł zatrzymał Wieczystą. Wojciech Wojcieszyński: To też są ludzie. Najgorsze, to przestraszyć się

To prawda. Ja powtarzam, że to też są ludzie. Moim zdaniem, większość drużyn mecz z Wieczystą przegrywa „w głowach” już przed meczem. Tak jak mówię: kiedy w drugiej połowie zaczęliśmy realizować nasz pomysł na ten mecz, przede wszystkim nie daliśmy przeciwnikowi dużo miejsca, sytuacja na boisku się zmieniła. Bo jeżeli tacy zawodnicy mają miejsce, to potrafią z piłką naprawdę wiele zrobić. Jeżeli go nie mają - jest im już ciężej. I kiedy podeszliśmy do nich bliżej, zagraliśmy bardziej agresywnie, to od razu było im ciężko. A wydaje mi się, że o ile w ofensywie Wieczysta bardzo fajnie wygląda, to do gry defensywnej nie jest przyzwyczajona i w tym nie jest już taka dobra.