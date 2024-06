UEFA podała ważną informację dla Wisły Kraków

Mecz w Krakowie, który zaplanowano na 11 lipca na godz. 20.30, poprowadzi Marc Nagtegaal z Holandii. To młody, 31-letni arbiter, który na międzynarodowej arenie prowadził przede wszystkim mecze młodzieżowych drużyn. W holenderskiej Eredivisie ma już jednak na koncie kilkadziesiąt poprowadzonych meczów, a co ważne z roku na rok tych spotkań jest więcej, co pozwala sądzić, że ten sędzia czyni systematyczne postępy i prezentuje odpowiedni poziom.

Rewanż poprowadzi z kolei Trustin Farrugia Cann z Malty. To 38-letni sędzia, który od Holendra ma większe doświadczenie na międzynarodowej arenie. Prowadził wiele meczów zarówno w reprezentacji jak i w europejskich pucharach. Rewanż w rywalizacji Wisły z Llapi rozegrany zostanie 18 lipca o godz. 16.30.