Unia Tarnów buduje skład na sezon żużlowy 2021. Kogo zobaczymy w zespole "Jaskółek"?

Niemal pewnym jest odejście Daniela Kaczmarka, choć w jego przypadku sprawy mogą jeszcze przybrać inny obrót. Pod dużym znakiem zapytania stoją także dalsze występy Artura Mroczki, a w najbliższych dniach ma zapaść decyzja w jakim klubie w nadchodzącym sezonie będzie startował czołowy junior „Jaskółek”, młodzieżowy reprezentant Polski, Mateusz Cierniak. Przypomnijmy, że ten niezwykle zdolny zawodnik młodego pokolenia w sezonie 2020 m.in. zdobył Brązowy Kask.

Na chwilę obecną pewnym pozostania w zespole tarnowskim jest wychowanek Unii Ernest Koza, który ma ważny kontrakt na 2021 rok i ustalił już z kierownictwem klubu warunki finansowe na kolejny sezon. Dla Kozy będzie to trzeci kolejny sezon startów w drużynie Unii Tarnów. Wcześniej w latach 2012 – 2015 także był zawodnikiem „Jaskółek” i zdobywał z drużyną tarnowską medale Drużynowych Mistrzostw Polski (złoty i trzy brązowe). W zespole „Jaskółek” nadal startować będą także juniorzy Przemysław Konieczny, Dawid Rempała i Piotr Świercz. Wypożyczenie do tarnowskiego klubu skończyło się natomiast Mateuszowi Gzylowi (jest on zawodnikiem WTS-u Wrocław), lecz kierownictwo tarnowskiego klubu będzie czyniło starania, by w nadchodzącym sezonie ponownie został wypożyczony do Unii Tarnów.