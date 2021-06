Uniwersytet Jagielloński od 1 czerwca rekrutuje na studia, a także oferuje szczepienie

- W chwili obecnej, tak jak inne uczelnie, Uniwersytet Jagielloński zdecydowanie nastawiony jest na kształcenie stacjonarne, chcemy do niego wrócić. Część zajęć może być prowadzona i stacjonarnie, i zdalnie. Ale ogólnie chcielibyśmy, żeby studenci UJ przebywali w Krakowie – mówi prof. Armen Edigarian, prorektor UJ ds. dydaktyki. - To różni się od tego, co było w poprzednim roku, bo wtedy jednak zachęcaliśmy, żeby nie przyjeżdżali do Krakowa i staraliśmy się zorganizować kształcenie w ten sposób, żeby byli poza Krakowem.